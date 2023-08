PSG, FC Barcelone - Mercato : accord total pour Neymar, son retour au Barça prend forme !

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

PSG et Neymar, ça sent vraiment la séparation. La porte est ouverte pour le Brésilien, grande ouverte, même, puisqu'une séparation à l'amiable est évoquée. Les deux parties veulent se libérer et discutent d'une résiliation.

Il signerait pour deux ans

Celle-ci pourrait permettre à Neymar de signer au FC Barcelone, dans la foulée. Selon El Chiringuito, le Barça et lui sont tombés d'accord. Un « accord total », sur la base d'un salaire de 13 M€ annuels. Le contrat serait de deux ans avec une troisième année en option. Ne reste plus qu'à résilier avec Paris...

