PSG, FC Barcelone, Juventus - Mercato : un club passe la vitesse supérieure pour Dybala

La Juventus Turin profite des derniers feux de Paulo Dybala avant son départ en juin. La Joya a pris la décision de quitter la Vieille Dame après sept années de vie commune jalonnées de triomphes en tous genres. L'histoire semblait pourtant partie pour durer mais alors qu'un accord avait été trouvé entre les deux parties pour prolonger, les dirigeants bianconeri en ont changé les termes au dernier moment (salaire à la baisse), conséquence de la crise économique, et l'Argentin a préféré dire ciao. Il est ironique de se rappeler qu'il y a deux ans, la Juve se demandait qui elle devait garder entre Dybala et Ronaldo, qui ne s'entendaient pas sur le terrain. Au final, les deux ne seront plus dans le Piémont en 2022-23...

Plusieurs clubs ont fait part de leur intérêt pour le milieu offensif, dont le FC Barcelone, le PSG et l'Inter Milan. Mais La Gazzetta dello Sport du jour annonce que ce sont bien les Nerazzurri qui sont en pole position et qui comptent accentuer leur avance. Le quotidien milanais explique que les dirigeants de l'Inter, dont le directeur sportif Beppe Marotta, qui a fait venir Dybala à la Juventus, sont en contact régulier avec son entourage et qu'une réunion décisive est prévue la semaine prochaine avec son agent. Tout pourrait donc être bouclé sous dix jours.

Tra l'Inter e #Dybala qualcosa si muove, ma serve ancora tempo https://t.co/MLtgXvnhUS — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) April 12, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur