PSG, FC Barcelone - Mercato : Al-Khelaïfi donne une date pour la signature de Messi

Lionel Messi (35 ans) joue sa vie ce soir au Qatar. Le capitaine de l’Argentine sera en effet confronté à l’un de ses derniers défis en carrière à l’heure d’affronter les Pays-Bas en quarts de finale de la Coupe du monde (20h).

En parallèle, chacun se demande de quoi l’avenir de l’attaquant argentin du PSG sera fait. Interrogé une nouvelle fois sur un sujet qui passionne les supporters parisiens mais aussi ceux du FC Barcelone, Nasser Al-Khelaïfi a donné une deadline sur le sujet.

« On va discuter après la Coupe du monde, mais chacune des parties est heureuse, que ce soit de son côté ou du côté du club. On va discuter après le Mondial », a lancé le président du PSG à Sky Sports. Pour rappel, le PSG souhaiterait offrir à Messi un nouveau contrat de deux ans, lui qui sera libre en juin 2023.

Le @PSG_inside est le club qui fournit le plus de buts dans cette Coupe du Monde. 🙌❤️💙



🔟 réalisations pour nos Parisiens :



⚽️ @KMbappe - 5 buts

⚽️ Leo Messi - 3 buts

⚽️ @neymarjr - 1 but

⚽️ @Carlos10Soler - 1 but



