PSG, FC Barcelone - Mercato : Antonela Roccuzzo éloigne aussi Messi de Paris

PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le PSG n’a plus de garantie avec Lionel Messi. Si le principe de poursuivre l’aventure au moins un an de plus a été oralement évoqué lors d’une rencontre avec le père du joueur à Doha fin décembre, rien n’a toutefois bougé plus d’un mois plus tard. « Pour l’instant, c’est conforme au calendrier qu’on s’était fixé, tempère-t-on dans l’entourage du joueur du PSG à L’Équipe. Il était convenu qu’on discute de tout ça après le Mondial. Il faut juste rédiger les papiers et se mettre d’accord. » Problème : l’argent déboursé pour prolonger Kylian Mbappé au printemps dernier freine les ardeurs des dirigeants avec le fair-play financier. Et Messi rêverait toujours d’une fin de carrière au FC Barcelone !