PSG, FC Barcelone - Mercato : Antonella Roccuzzo décisive dans l'avenir de Lionel Messi ?

Si le PSG envisage de prolonger Lionel Messi (35 ans) jusqu'en juin 2025 et attend l'après-Coupe du Monde afin d'accélérer sur le dossier de l'Argentin, il y a un paramètre capital que QSI ne maîtrise pas sur le dossier du septuple Ballon d'Or. En effet, pour convaincre Messi de rester au PSG plutôt que d'opter pour un retour au FC Barcelone ou un exil en MLS à l'Inter Miami, il faudra aussi convaincre sa compagne Antonella Roccuzzo du projet de vie offerte par la Capitale française. L'épisode des sifflets du Parc pas vraiment digéré Si, à l'instar de Léo Messi, la belle Argentine et ses trois enfants s'adaptent de mieux en mieux à Paris et à la France, il y a quand même un gros passif encore difficile à effacer aujourd'hui malgré les millions du Qatar. Comme révélé par El Nacional il y a quelques mois, Antonella Roccuzzo a été profondément touchée par les sifflets émis par le Parc des Princes contre son époux après l'élimination en Ligue des Champions. Même si l'épisode semble derrière elle et qu'Antonella montre son épanouissement à chaque post sur Instagram, la presse catalane assure que la compagne de la star du PSG est toujours plus attachée à sa maison de Castelldefels à Barcelone qu'à son pied à terre parisien. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Antonella, frein à la prolongation de Messi au PSG ? Si le PSG veut convaincre Lionel Messi de prolonger jusqu'en juin 2025, il lui faudra également convaincre Antonella Roccuzzo que l'avenir familial s'écrit à Paris... Et ce n'est pas gagné selon la presse ibérique qui assure que le clan Messi préfère toujours Barcelone !

Alexandre Corboz

Rédacteur

