PSG, FC Barcelone – Mercato : Beckham proche d'un coup énorme dans le dossier Messi

Si Lionel Messi a fait savoir à tous ses courtisans qu'il ne prenait aucune décision concernant son avenir avant la fin de la Coupe du Monde, il semblerait quand même qu'une tendance se dessine... Et qu'elle ne soit ni favorable au PSG, qui rêve de le prolonger, ni au FC Barcelone, qui espère le voir revenir au club.

En effet, The Times affirme ce dimanche après-midi que c'est l'Inter Miami de David Beckham qui serait le plus proche d'un accord contractuel avec Léo Messi. Le septuple Ballon d'Or quitterait Paris à l'issue de son contrat au 30 juin prochain pour rejoindre la franchise floridienne dirigée par David Beckham.

Toujours selon le média britannique, ce serait d'ailleurs le « Spice boy » qui est à la baguette du dossier avec la promesse pour Lionel Messi de se voir offrir le plus gros salaire jamais offert dans l'histoire de la MLS. Pour finir de convaincre La Pulga, « Becks » aurait également proposé de recruter deux de ses meilleurs amis : Luis Suarez et Sergio Busquets.

Disposant d'un pied à terre à Miami, Léo Messi serait très sensible à tous ces arguments même si Paris, où il est aujourd'hui très heureux, n'a pas encore dit son dernier mot...

Sergio #Busquets is getting closer and closer to #InterMiami from July. He could leave #Barça as a free agent and to fly to #MLS. Ready 2-years contract. #transfers #FCB