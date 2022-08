PSG, FC Barcelone - Mercato : Campos et Xavi abattent leur dernière carte pour Bernardo Silva

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Dans sa quête d’un élément offensif, le PSG a accéléré ces dernières heures pour faire venir Bernardo Silva. Ces derniers jours, L’Équipe fait savoir que le club de la capitale a formulé une offre estimée à 70 M€ à Manchester City. Pas de quoi faire trembler les Mancuniens, cependant.

« C’est un peu tard pour discuter des arrivées et départs», a affirmé hier à la Cadena Ser Ferran Soriano, le directeur exécutif des Citizens, au moment d’évoquer des négociations avec le Barça, également dans la course. Sous contrat jusqu’en 2025, le joueur de 28 ans n’ira pas au bras de fer avec ses dirigeants et se pliera à leur décision finale.

Son entourage persiste à ne fermer aucune porte pour l’instant et cela a permis à Xavi de s’engouffrer dans la brèche hier soir après le nul entre les deux clubs en amical (3-3). « J'adore Bernardo en tant que joueur, il comprend tout et a une incroyable capacité à prendre des décisions. C'est un joueur très important pour Pep et il fait la différence. Ça dépend de City », a-t-il avoué en conférence de presse. Selon le programme Jijantes, le club catalan pourrait appuyer sur le fait que la compagne de Silva adore Barcelone, elle qui regarde déjà plein de petits films sur la Ciudad Condal en famille.