PSG, FC Barcelone - Mercato : Campos revient fort sur le chouchou de Xavi

Les pépites brésiliennes sont souvent très convoitées. Le jeune Vitor Roque qui était devenu l’une des priorités du Barça pour cet été, a de nouveaux prétendants, et ça ne va pas plaire à Xavi Hernandez.

L’attaquant de Fluminense serait ainsi désormais sur les tablettes d’Arsenal, mais surtout du PSG qui verrait en lui un bon joueur de rotation à développer pour l’avenir, en anticipant peut-être un futur départ de Mbappé.

Les Gunners sont aussi sur le coup, eux qui avaient flairé avant tout le monde le talent de Gabriel Martinelli dans les divisions inférieures brésiliennes. La décision appartient désormais au joueur de choisir son point de chute cet été.

🚨PSG and Arsenal are monitoring the situation of Vitor Roque from Athletico Paranaense and Kaua Elias from Fluminense. 🇧🇷 🔵#PSG 🔴 #afconq2023 pic.twitter.com/dlrsuNSIln