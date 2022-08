PSG, FC Barcelone - Mercato : Campos serait prêt à dynamiter le dossier Bernardo Silva !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris avance ses pions pour un brésilien de l'Ajax

Si on pensait le PSG rassasié dans son recrutement au milieu du terrain avec l'arrivée actée de Vitinha (FC Porto) et celle plus que probable de Renato Sanches (LOSC), il faut croire qu'on avait sous-estimé la volonté de Luis Campos de renforcer le milieu parisien avec ses compatriotes. D'après Le 10 Sport, le PSG serait en effet sur les rangs dans le dossier … Bernardo Silva (Manchester City, 27 ans). Le nouveau conseiller de Nasser Al-Khelaïfi appuierait en effet pour la venue de son chouchou, qu'il avait déjà fait venir une première fois en France à Monaco lorsqu'il n'était encore qu'un jeune joueur de la réserve du Benfica.

Un dégraissage nécessaire pour accueillir Bernardo Silva

Cible du FC Barcelone qui tient un accord avec le joueur, Bernardo Silva ne serait pas contre un retour en France selon Foot Mercato, qui confirme cette information. Reste que pour accueillir l'ancien Monégasque, valorisé par City entre 80 et 85 M€, le PSG va devoir vendre (et pas qu'un peu!). En plus de Georginio Wijnaldum, il faudrait qu'Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Thilo Kehrer ou encore Abdou Diallo trouvent tous preneurs assez rapidement. Le dossier est complexe et le PSG n'a pas encore amorcé de discussions concrètes... Mais l'intérêt est réel.