PSG, FC Barcelone - Mercato : City a fixé le prix de Bernardo Silva et ciblé son remplaçant

Les courtisans de Bernardo Silva connaissent le tarif. Possible partant de Manchester City, le milieu offensif portugais reste au cœur d'une lutte à distance entre le PSG et le FC Barcelone, les deux clubs les plus intéressés par son profil. Du côté des Skyblues, on n'exclut pas une vente de l'ancien Monégasque mais une somme à neuf chiffres sera demandée. Selon TuttoMercatoWeb, le champion d'Angleterre exige en effet un chèque de 100 millions d'euros pour lâcher son joueur. Tandis qu'en parallèle, Pep Guardiola aurait déjà une idée pour assurer la succession de son joyau.

Guardiola veut piocher à l'Inter

Toujours selon le média italien, le coach espagnol et sa direction cibleraient Nicolò Barella en cas de départ de Silva. Également dans le viseur de Newcastle, le milieu de la Nazionale quittera les Nerazzurri en cas d'offre énorme, aux alentours de 120 millions d'euros. Ce dossier dépendra évidemment de l'avenir de Bernardo qui reste en suspens. Le PSG et le Barça auront-ils les moyens de convaincre City ? Affaire à suivre.

