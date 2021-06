PSG, FC Barcelone – Mercato : comment Paris a fait basculer le dossier Wijnaldum

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

En l'espace d'un week-end, le deal s'est retourné. S'il était dans un premier temps proche du FC Barcelone, Georginio Wijnaldum (30 ans), en fin de contrat au 30 juin à Liverpool, devrait bel et bien rejoindre le PSG... Et si la presse catalane est mauvaise joueuse en annonçant une offre financière doublée entre Paris et le Barça, L'Equipe se veut plus nuancé sur la raison de la volte-face du joueur.

Le salaire n'était pas le seul argument...

Le salaire proposé, inférieur aux rumeurs mais supérieur aux 5,5 M€ par an qu'il touchait chez les Reds, était bien un argument... Mais c'était loin d'être le seul. Si la proposition de Leonardo a séduit Wijnaldum, c'est aussi qu'elle était accompagnée par un projet sportif et une place de titulaire promise dans l'entrejeu aux côtés de Marco Verratti.

L'arrivée de Wijnaldum à moindre frais laissera à disposition un budget plus important pour finaliser l'autre priorité du début de Mercato : le poste de latéral droit. Achraf Hakimi (Inter Milan) serait la priorité …