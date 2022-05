PSG, FC Barcelone - Mercato : coup de théâtre dans le dossier Dybala !

Zapping But! Football Club PSG : Di Maria, Navas, l'heure des premiers dossiers mercato

Après sept ans passés à la Juventus Turin, Paulo Dybala va quitter libre la Vieille Dame cet été. L'attaquant argentin a fait ses adieux au Juventus Stadium lors de la réception ce lundi de la Lazio Rome (2-2).

L'AS Roma est le nouveau favori pour recruter Dybala

Mais alors que l'Inter Milan était le favori pour récupérer La Joya, ce ne serait plus le cas. En effet, selon les informations de la Repubblica, Paulo Dybala aurait décidé de ne plus rejoindre les Nerazzurri et serait désormais plus proche de l'AS Roma de José Mourinho. Mais dans ce dossier, les Giallorossi doivent faire face à la concurrence de plusieurs clubs de Premier League et de la Liga, voire du Paris Saint-Germain, qui était un temps intéressé par l'ancien joueur de Palerme.

Le lacrime di Dybala nel giorno dell'addio, ora c'è Mourinho nel suo futuro https://t.co/uNnkgo4SgH — Repubblica Sport (@SportRepubblica) May 17, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur