PSG, FC Barcelone - Mercato : coup de théâtre entre Messi et Laporta à Paris !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Lionel Messi est le meilleur joueur de l’année écoulée. Hier, l’attaquant argentin du PSG a raflé la mise devant Kylian Mbappé et Karim Benzema. L’intéressé était très heureux de la nouvelle : « C'est merveilleux. C'est une reconnaissance pour l'ensemble du groupe, cette année a été de folie pour moi. J'ai pu accomplir mon rêve après m'être tant battu. C'est ce qui m'est arrivé de plus beau dans ma carrière. Je souhaite remercier ma famille, le peuple argentin, qui a vécu cette Coupe du monde de façon si intense. »

Podcast Men's Up Life

Messi et Laporta ne se sont pas croisés à Paris

Au sujet de son avenir, on prêtait ces derniers jours une éventuelle rencontre avec Joan Laporta hier soir à Paris mais celle-ci n’aurait pas eu lieu. « Messi et Laporta ne se sont pas vus hier soir, a affirmé Dario Montero sur le plateau d’El Chiringuito. Ils ne se sont pas croisés ni même regardés. Il n’y a rien eu, rien de rien et je ne pense pas s’il s’agissait d’une stratégie bien étudiée ou pas. »

Au sujet d'une poignée de main devenue virale entre les deux hommes hier sur Twitter, Montero assure qu'il s'agit d'un fake, l'homme à qui Messi aurait serré la pogne n'étant qu'un sosie du président du FC Barcelone.

Pour résumer Présent à Paris lundi pour représenter le FC Barcelone à l’occasion des trophées The Best, Joan Laporta avait l’intention d’y croiser Lionel Messi afin d’évoquer son avenir mais la rencontre entre les deux hommes n'a pas eu lieu.

Bastien Aubert

Rédacteur