PSG, FC Barcelone - Mercato : coup de théâtre pour Messi !

Depuis plusieurs semaines, les négociations entre Lionel Messi, à qui il ne reste plus que six mois de contrat, et le Paris Saint-Germain pour prolonger leur aventure commune ont débutées. Mais alors que le média argentin TyC Sports a annoncé récemment qu'une prolongation au PSG serait pour le moment la seule option crédible pour la Pulga, Mundo Deportivo a fait ce vendredi une grosse révélation sur le contrat de Lionel Messi.

Pas d'année en option pour Messi au PSG !

En effet, d'après le quotidien catalan, la fameuse année en option qui aurait été inclus dans le contrat de la star argentine à son arrivée à Paris n'existerait finalement pas. Les dirigeants parisiens vont donc devoir proposer un nouveau bail à l'ancienne star du FC Barcelone. Toujours selon les informations de Mundo Deportivo, de nouvelles rencontres entre Lionel Messi et le board du PSG devraient avoir lieu en février.

🤝 En las próximas dos o tres semanas va a tener lugar la reunión definitiva entre el PSG y Messi para firmar la ampliación de contrato



✍ @danigilopezhttps://t.co/9QeCBuhRaS — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 3, 2023

