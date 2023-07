PSG, FC Barcelone - Mercato : Dembélé a dit oui à Paris, une autre star arrive dans ses valises !

Ousmane Dembélé (26 ans) au PSG, ça brûle. Selon Fabrizio Romano, le crack du FC Barcelone a dit oui à la proposition du club français, a envoyé une lettre au Barça pour les informer. Les dirigeants parisiens essaient désormais de faire le deal, initié par Nasser al-Khelaïfi, mais cela dépend du timing.

« Si cette signature se concrétise, c’est une énorme satisfaction, dit-on au club dans L’Équipe. Faire venir un tel joueur, pour un tel prix, montre que le projet est toujours aussi attirant contrairement à ce que certains peuvent penser. Ce ne sera pas la dernière signature importante. » Dans son 4-3-3, Luis Enrique, lui, a déjà validé l’arrivée de Dembélé et va pouvoir utiliser la vitesse et les dribbles du Français autant à droite qu’à gauche.

BREAKING: Ousmane Dembélé says yes to Paris Saint-Germain! Initial green light to the proposal has arrived 🚨🔴🔵



PSG verbally agreed five year deal with Dembélé’s agent.



PSG have sent formal letter to inform Barcelona, now trying best way to close the deal — depends on timing. pic.twitter.com/a0EE3iMEtf