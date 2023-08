PSG, FC Barcelone - Mercato : Dembélé est à Paris, signature imminente !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Après la victoire du Barça contre Tottenham mardi soir en amical (4-2), le directeur sportif du club catalan, Mateu Alemany, a évoqué la situation d'Ousmane Dembélé. Le joueur était absent lors de la rencontre, et pour cause...

Alemany confiant

« Dembélé n'est plus là, il est à Paris », a-t-il confié. Alemany a ajouté, à TV3 Cat. que pour valider le transfert, il ne restait plus que quelques documents à signer. Que Dembélé avait demandé à partir et que le Barça était « dans le processus de finaliser son départ ». Plus rien ne semble donc empêcher le deal. Celui-ci pourrait être officialisé ce mercredi.

Mateu Alemany, sobre la situación de Dembélé en @tv3cat:



💬 "Ha pedido salir. Es una decisión suya y estamos en el proceso de cerrarlo".



💬 "Ya no está en dinámica del Barcelona, ya está en París. No está cerrado todo, se han firmado una serie de documentos". pic.twitter.com/VQMePQq4vi — Relevo (@relevo) August 8, 2023

Podcast Men's Up Life