PSG, FC Barcelone - Mercato : Des contacts avec Messi ? Pochettino ne dément pas

Pochettino esquive le sujet Messi mais ne dément pas. En conférence de presse avant le déplacement à Troyes, le coach parisien a bien sur été interrogé sur la situation de Messi et si le PSG avait déjà pris contact avec la superstar argentine, libre après sa non-prolongation confirmée par le FC Barcelone.

« Comme je l'ai déjà dit, nous sommes concentrés sur le début de saison. En parallèle, le club travaille fortement et discrètement sur le mercato pour améliorer l'équipe afin d'atteindre les objectifs fixés pour cette année. Concernant Messi, nous savons ce qui est arrivé hier mais nous sommes concentrés sur le match de Troyes et l'envie de faire un bon match pour commencer la saison. Leonardo et notre président travaillent pour améliorer l’équipe. » a déclaré le coach parisien. Une dernière phrase pas anodine qui laisse tout de même entendre que Lionel Messi est bien dans les discussions en interne au Paris Saint-Germain.

The Athletic déclarait même hier soir que le coach argentin aurait déjà échangé avec son compatriote dans la nuit de jeudi à vendredi pour savoir ce qu’aller faire le désormais ex-numéro 10 du FC Barcelone.

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021