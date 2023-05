PSG, FC Barcelone - Mercato : des supporters d'un troisième club réclament Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Alors que Lionel Messi a été copieusement sifflé ce samedi par le Parc des Princes lors de PSG - AC Ajaccio (5-0) suite à sa virée en Arabie saoudite, les supporters du FC Barcelone et d'Al-Hilal ont récemment scandé le nom de la Pulga pour le convaincre de venir dans leur club.

Les supporters de l'Inter Miami veulent aussi Messi

Après ceux du club blaugrana et du club saoudien, les fans de l'Inter Miami ont eux aussi réclamés le champion du monde 2022, scandant des "Messi, Messi, Messi..." lors de la réception ce samedi du New England Revolution (2-1) Pour rappel, la franchise de David Beckham rêve de recruter la star argentine et travaille en ce sens depuis plusieurs mois.

"MESSI, MESSI, MESSI..." 🎶



Los hinchas del Inter Miami ya juegan su partido y piden por el mejor jugador del mundo. ¿Dónde estará su futuro?



📹 @TheHeronOutlet pic.twitter.com/bGxpD1sVGE — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) May 14, 2023

Pour résumer Après ceux du FC Barcelone et d'Al-Hilal, les supporters de l'Inter Miami ont réclamé Lionel Messi, scandant des "Messi, Messi, Messi..." lors de la réception ce samedi du New England Revolution (2-1).

Fabien Chorlet

Rédacteur