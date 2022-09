PSG, FC Barcelone – Mercato : Fabregas annonce la fin rêvée pour Lionel Messi

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paolo Dybala fait attendre Paris

Alors que certains médias annonce une possible prolongation de Lionel Messi au PSG, où l'Argentin est sous contrat jusqu'en juin 2023, Cesc Fabregas, son ancien coéquipier, a évoqué l'avenir de la star dans un entretien accordé à RAC1.

Et pour l'ancien monégasque, qui vient de signer à Come, en Serie B, pas d'autre choix pour Messi qu'un retour au Barça... « Je ne sais pas si un retour de Messi à Barcelone est possible. Ça peut être une option si le Barça est ouvert à l’idée. Cela ne dépend pas seulement de lui, cela dépend aussi du club. Ce serait une belle fin », a-t-il en effet glissé.