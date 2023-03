PSG, FC Barcelone - Mercato : incroyable retournement de situation pour Messi !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Alors que Lionel Messi semblait se rapprocher chaque jour un peu plus d'un retour au FC Barcelone, la tendance aurait changé quant à l'avenir de la Pulga, libre de tout contrat cet été.

Podcast Men's Up Life

En effet, d'après Radio Marca, le sextuple Ballon d'Or devrait finalement rester au Paris Saint-Germain où il devrait prolonger son bail d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2024. Le plan de la star argentine serait ainsi de rester à Paris un an de plus avant de partir en MLS jusqu’en 2026, année de la prochaine Coupe du monde, qui sera jouera justement aux Etats-Unis.

Pour résumer

Alors que Lionel Messi semblait se rapprocher chaque jour un peu plus d'un retour au FC Barcelone, la tendance aurait changé quant à l'avenir de la Pulga, qui devrait finalement rester au Paris Saint-Germain un an de plus.