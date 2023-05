PSG, FC Barcelone – Mercato : Kanté très cash sur son avenir !

N'Golo Kanté est en fin de contrat à Chelsea. A 31 ans, le milieu est régulièrement annoncé du côté du PSG et du FC Barcelone mais son avenir devrait bel et bien se situer toujours chez les Blues où une proposition devrait être bientôt officialisée.

Dans un entretien à Football Daily, ce jeudi, l'ancien joueur de Boulogne-sur-Mer n'a fait aucun mystère. « Je veux rester à Chelsea, bien sûr, a-t-il soutenu. Malheureusement cette saison, on n'a pas été à notre niveau, mais on veut retrouver le chemin du succès. On verra où je serai la saison prochaine mais j'espère que ce sera ici. Le projet est excitant. » Plutôt clair, donc...

