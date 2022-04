PSG, FC Barcelone - Mercato : la Juventus se justifie de lâcher Dybala libre

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Capitaine de la Juventus Turin, Paulo Dybala va changer d'air la saison prochaine. L'attaquant argentin est en fin de contrat et plusieurs grands clubs pensent à lui, en particulier le PSG et le FC Barcelone. Dans une interview accordée au Corriere dello Sport, Andrea Agnelli a évoqué le dossier.

« Dybala est un grand joueur qui a tout donné pour la Juve, mais certaines décisions sont le fruit de moments, a expliqué le président de la Juve. En décembre, j'aurais dit que Dusan Vlahovic à la Juve était impossible. En janvier, quand on a commencé à en parler, je pensais toujours que c'était très difficile. Les ressources sont limitées et il faut choisir où les investir : nous avons Vlahovic, De Ligt, Locatelli et Chiesa. Faire une offre inadaptée n'aurait pas été bon pour le club et pour Dybala lui-même, qui est à la recherche du dernier gros contrat de sa carrière.»