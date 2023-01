PSG, FC Barcelone - Mercato : la mise au point de Mönchengladbach pour Marcus Thuram

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Après un gros emballement au sortir de la Coupe du monde, où il a brillé, notamment en finale, Marcus Thuram a vu son nom sortir petit à petit de l'actualité mercato. Pourtant, la liste de ses courtisans ne cesse de s'allonger, du PSG au Bayern Munich en passant par Chelsea, Newcastle, le FC Barcelone et l'Inter Milan. Mais tous semblent décidés à attendre l'été prochain. Et le club du Français, Mönchengladbach, donne également l'impression de vouloir conserver son joueur jusqu'en juin, même si cela signifie qu'il partira gratuitement...

« A ce niveau, on ne peut jamais être sûr avant la fermeture de la fenêtre de transfert, a déclaré le manager de l'autre Borussia, Daniel Farke. Mais nous avons clairement exprimé notre point de vue. Il est un joueur clé pour nous et nous n’avons pas l’intention de renoncer à l’un de nos joueurs de qualité. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de clubs qui l’attirent particulièrement. Je pense qu’il se sent chez lui ici, au Borussia Mönchengladbach. Il est revenu de la Coupe du monde en bonne forme, il est motivé. On ne peut jamais rien exclure dans ce métier, mais je suis très, très sûr qu’il va faire une très bonne deuxième partie de saison pour nous. »