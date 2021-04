PSG, FC Barcelone - Mercato : Laporta a un atout autre que Messi et l'argent pour faire revenir Neymar

Il n'y a pas de fumée sans feu et les multiples annonces venues d'Espagne concernant un retour de Neymar au FC Barcelone viennent forcément de confidences de son entourage. El Mundo Deportivo vient de faire le point sur la situation de l'attaquant brésilien, en position de force sur ce dossier. En effet, à un an de la fin de son contrat, c'est lui qui a les cartes en main pour son avenir. Soit il prolonge et lie son destin au PSG, soit il refuse et doit soit être vendu cet été, soit partir gratuitement dans un an. Toutes les solutions semblent lui convenir.

Son fils vit désormais à Barcelone…

EMD explique que Joan Laporta, fort du contrat de sponsoring de 500 M€ qu'il s'apprête à signer, tient à le recruter afin de satisfaire Lionel Messi et l'inciter ainsi à prolonger. Le nouveau président n'a pas de rancune à son égard comme Josep Maria Bartomeu, qui avait subi son départ en 2017. Laporta est en plus soutenu par les poids lourds du vestiaire, qui adorent le Ney pour son jeu autant que pour sa bonne humeur.

Mais le quotidien catalan explique que le Barça a un atout caché dans sa manche, qui n'a rien à voir avec le sportif ni l'économique : son fils, Davi Lucca, vit désormais à Barcelone avec sa mère. Or, Neymar est très attaché à son enfant et même si la Catalogne n'est pas si loin de Paris en avion, vivre juste à côté serait mieux. El Mundo Deportivo assure que ce ne serait pas un facteur décisif dans sa décision de revenir mais que cela aurait une influence. Et que Nasser al-Khelaïfi, au courant de ce qui se passe entre son joueur et le FCB, lui mettrait la pression pour qu'il prolonge…