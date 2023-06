PSG, FC Barcelone - Mercato : le dossier Gündogan prêt à capoter à cause de Messi ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Foot Mercato connaît l’identité de la formation en question : Al Hilal. À défaut d’avoir su convaincre Lionel Messi (35 ans) de l’attirer dans son club fétiche, le gouvernement saoudien se serait rabattu sur le capitaine des champions d’Europe. Reste désormais à convaincre le principal intéressé de dire oui, ce qui n’est pas gagné d’avance.

🚨EXCL: 🔵🇩🇪 #PL |



◉ The Saudi government wants to place Ikay Gündogan in Al-Hilal. The midfielder's entourage have informed them that he will take a final decision after the UCL final



◉ Barça hope to sign him and Man City want to extend his contracthttps://t.co/y3lvIaN5C0 pic.twitter.com/6l4ly6JF8Z