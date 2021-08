PSG, FC Barcelone - Mercato : le frère de l’émir vend la mèche, Messi a déjà signé !

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

A ce stade de l’histoire, l’arrivée de Lionel Messi au PSG ne fait plus guère de doute. Le FC Barcelone a annoncé par la voix de son président, Joan Laporta, ne pas être en mesure de faire valider sa prolongation par la Ligue espagnole et Pep Guardiola a juré qu’il n’était pas question de le faire venir à Manchester City. Il ne restait donc plus que Paris dans la course. Et une seule question : quand les négociations allaient-elles déboucher sur un accord ?

Sur Twitter, Khalifah Bin Hamad Al-Thani a donné la réponse tard hier soir : Lionel Messi a déjà signé avec le PSG ! Mais le vice-champion de France attendrait le bon moment pour l’officialiser. On peut penser que cette source est des plus fiables puisqu’il s’agit du frère de l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani. Dans un autre post, quelques minutes plus tard, il s’est félicité de voir débarquer huit Champions League dans la capitale, photo de Messi et Sergio Ramos bras dessus, bras dessous.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021