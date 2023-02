PSG, FC Barcelone – Mercato : le père de Lionel Messi clarifie son avenir !

Après avoir remporté la Coupe du monde, l'avenir de Lionel Messi est très incertain. La star est en fin de contrat au PSG en juin et selon L'Equipe, l'Argentin serait de moins en moins séduit par l'idée de prolonger à Paris.

Un retour au Barça serait-il dans ses plans ? Selon son père, ce n'est pas le cas. S'exprimant à l'aéroport de Barcelone pour le quotidien catalan Sport, ce jeudi, Jorge Messi s'est en effet montré catégorique.« Je ne pense pas que Leo retournera à Barcelone, les conditions ne sont pas réunies. Nous n’avons pas parlé avec le président Joan Laporta. Il n’y a même pas de proposition de Barcelone. » Plutôt clair...

