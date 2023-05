PSG, FC Barcelone - Mercato : le Qatar tout proche du craquage pour Messi ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi semble se diriger vers un départ du PSG cet été et d'un retour au FC Barcelone, deux ans après son départ.

Doha a la main sur le dossier Messi

Mais alors que la volonté de Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos serait de ne pas prolonger le champion du monde 2022, les propriétaires qatariens du PSG pourraient en décider autrement et finalement tout faire pour conserver la Pulga cet été. C'est ce qu'a annoncé le journaliste du Parisien, Laurent Perrin, dans une série de questions/réponses. "Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos sont sur la même longueur d'ondes : ils ne veulent pas prolonger Messi. Une fois que je vous ai dit ça, je vous rappelle qu'on ne peut jamais exclure une intervention de Doha dans ce type de dossier plus diplomatique que sportif."

Pour résumer Les propriétaires qatariens du Paris Saint-Germain pourraient encore craquer dans le dossier Messi et décider finalement de prolonger la star argentine malgré la réticence de Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos.

Fabien Chorlet

Rédacteur