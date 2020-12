PSG, FC Barcelone - Mercato : Leonardo torpille le dossier Depay (OL) !

Le PSG et le FC Barcelone croiseront le fer en 8es de finale de la Ligue des champions. Le rendez-vous est déjà pris pour les mois de février et mars 2021. En attendant, le mercato sera passé par là et pourrait être au centre de nouvelles tensions entre les deux grands rivaux.

Mundo Deportivo assure en effet que Leonardo a relancé le dossier Memphis Depay en coulisses ! « Depay est convaincu qu’il finira par jouer au Barça et préfère en janvier plutôt que l’été prochain, assure Miguel Rico. Cela ne va pas être facile cet hiver parce le PSG, avec Neymar récemment blessé, a fait son apparition dans ce dossier dans le but de le débaucher à Lyon. »

Depay ne rêve que du FC Barcelone

Le directeur adjoint du journal catalan précise que l’intérêt porté par le PSG à Depay (26 ans) date d’avant la blessure de Neymar, contractée dimanche face à l’OL (0-1). Et précise - s'il le fallait encore - que le crack néerlandais affiche sa préférence pour le Barça.