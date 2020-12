PSG, FC Barcelone – Mercato : Leonardo veut éviter un couac avec Messi et annonce des avancées pour Mbappé

Ces derniers, Leonardo a dû ressentir une légère montée en température dans son bureau. Le directeur sportif du PSG a vu Neymar réclamer publiquement de tenter le coup Lionel Messi, ce qui met forcément la pression sur l'architecte du Mercato parisien.

A la mi-temps de Montpellier – PSG, Canal Plus a livré le sentiment de Leonardo sur le sujet. Et le Brésilien veut avant tout éviter de se mettre en porte-à-faux avec le FC Barcelone « Messi on doit garder du respect. Quand on parle d'un de nos joueurs nous sommes pas contents alors on ne touche pas les joueurs des autres. Ce n'est pas le moment de penser au mercato », a assuré Leonardo.

Des discussions positives pour Mbappé

En revanche, il semble que le directeur sportif parisien travaille d'arrache-pied sur un autre sujet chaud, à savoir la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Et d'après lui, les choses avancent. « On parle avec Mbappé et il a envie de discuter. Je pense que c'est le moment de le faire. On avance bien et je pense que l'on a fait des pas en avant depuis 10 jours. On va continuer », a confié le dirigeant parisien.