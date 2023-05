PSG, FC Barcelone - Mercato : les deux clubs s’arrachent un ancien crack de l’OL

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

D'après le journaliste turc, Ekrem Konur, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, en quête d'un successeur à Sergio Busquets, feraient notamment partie des clubs intéressés par l'ancien Lyonnais, actuellement sous contrat jusqu'en juin 2026 avec les Magpies. "Le PSG et Barcelone veulent signer le milieu de terrain brésilien, Bruno Guimaraes, mais les deux clubs pensent qu'il faudra des frais de transfert d'environ 100 millions d'euros pour convaincre Newcastle de vendre le joueur de 25 ans", a-t-il fait savoir sur Twitter.

🚨PSG and Barcelona want to sign Brazil midfielder Bruno Guimaraes, but the club believe it will take a transfer fee of around 100m euros to convince Newcastle United to sell the 25-year-old.

🇧🇷 ⚫ #NUFC 🔵 #PSG 🔵 #ForçaBarça https://t.co/8jip5JDZCE pic.twitter.com/W3OY2fkyma