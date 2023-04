PSG, FC Barcelone - Mercato : les Qataris accusent Messi de se moquer d'eux

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi discute d'un possible retour au FC Barcelone tout en négociant une prolongation avec le club de la capitale.

"Au PSG, ils croient que Messi se moque d'eux"

Un double jeu qui agacerait du côté du PSG. En effet, les dirigeants parisiens estimeraient que la Pulga se moque d'eux concernant son avenir, d'après le journaliste espagnol de l'émission El Chiringuito TV, Juanfe Sanz, qui annonce, par ailleurs, qu'aucun club ne voudrait payer le salaire que touche actuellement le sextuple Ballon d'Or au PSG. Ce qui pourrait profiter au champion de France en titre dans le dossier de la prolongation de Lionel Messi.

😱"En el PSG creen que MESSI se ha REÍDO de ELLOS"



😳"NINGÚN CLUB LE QUIERE cobrando lo que ahora en el PSG"



¡Ojo a #JuanfeSanz en #ChiringuitoMessi! pic.twitter.com/B9STwWEUOL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 12, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur