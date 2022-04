PSG, FC Barcelone - Mercato : Lewandowski peut faire une croix sur le Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Après 8 saisons passées au Bayern Munich, Robert Lewandowski aurait l'intention de quitter le club bavarois lors du prochain mercato estival. C'est pourquoi son agent, Pini Zahavi, s'active en coulisses pour lui trouver une porte de sortie prestigieuse.

Selon les informations du journaliste de BILD, Christian Falk, Pini Zahavi serait en contact permanent avec le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone pour offrir les services de l'attaquant polonais, dont le contrat avec le Bayern Munich prend fin en juin 2023. Robert Lewandowski, qui rêve de signer au Real Madrid, ne devrait donc pas rejoindre la Casa Blanca l'été prochain.

