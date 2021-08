PSG, FC Barcelone - Mercato : Lionel Messi à Paris ce serait quasi-bouclé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Lionel Messi au PSG, ce serait quasi-fait ! Selon les informations du journaliste Saber Desfarges, Lionel Messi devrait s'engager en faveur du club de la capitale.

Alors que Chelsea s'intéressait également à la situation du sextuple ballon d'or selon AS, l'argentin aurait pris sa décision et voudrait rejoindre le Paris Saint-Germain et serait proche de s'engager. Une information d'ailleurs confirmée par de nombreux médias. Comme expliqué par Mohamed Bouhafsi (ex-RMC), le PSG espère boucler le deal dans le week-end et doit soumettre une offre de contrat de deux ans (+ une en option) au père et agent du joueur Jorge Messi. D'après Le Parisien, c'est d'ailleurs Jorge qui a eu un rôle déterminant en relançant le dossier...

🔴🔵 💣



Lionel Messi au PSG, accord quasi-bouclé.

La décision de l’Argentin est prise: il veut Paris et est sur le point de s’engager pour le club de la capitale. — Saber Desfarges (@SaberDesfa) August 6, 2021