PSG, FC Barcelone - Mercato : Bernardo Silva a fait son choix entre Paris et le Barça

Bernardo Silva aurait des envies d’ailleurs, c’est en tout cas ce qui se laisse entendre depuis quelques temps en Angleterre. Alors que le Barça semblait plutôt bien avancé sur le dossier, anticipé depuis l’été dernier, le PSG reviendrait en force dans la course pour s’attacher les services du Portugais. Le joueur convaincu par Paris Selon les informations de L’Équipe, Bernardo Silva aurait déjà pris des renseignements sur comment se passe la vie parisienne, preuve que la destination lui plairait bien. De plus, Blue Moon, compte Twitter traitant de l’actualité de Manchester City, confirme l’intérêt du joueur pour un retour en France. 🚨🚨Confirmation de @FRBlueMoon Bernardo Silva est très intéressé par un départ au PSG !🛫



Le joueur verrait d’un bon œil un retour en France. https://t.co/zk4HEZg3bG pic.twitter.com/9LLD4CxRw5 — 📣 MEGA PSG (@MegaPSG_) May 16, 2023

Pour résumer Ainsi, la confiance est désormais du côté du PSG sur le dossier Bernardo Silva, qui aimerait retourner en France. Le PSG devra cependant aligner un chèque assez conséquent pour que Manchester City lâche son petit maestro portugais.

