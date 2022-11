Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Pendant six ans, de 2014 à 2020, Luis Suarez et Lionel Messi ont ravagé les défenses d'Espagne comme d'Europe. Et forgé une amitié que rien ne peut altérer, pas même la distance qui sépare les deux hommes depuis que l'Uruguayen a rejoint l'Atlético Madrid il y a deux ans. A chaque vacances, leurs familles se retrouvent aux Baléares ou ailleurs pour partager de grands moments de complicité. Forcément, ils doivent parler de l'opportunité de jouer une dernière fois ensemble. Et l'Inter Miami pourrait la leur offrir.

En effet, l'émission El Chiringuito a révélé hier que le club de David Beckham avait entamé des négociations avec le clan Messi pour une arrivée en juin prochain, à la fin de son contrat avec le PSG. Le club floridien entend également attirer un autre grand ami de La Pulga, Sergio Busquets, et peut-être aussi Jordi Alba. Mais Foot Mercato annonce ce mardi que Luis Suarez, en fin de contrat après une pige de six mois dans son club de cœur, le Nacional Montevideo, attendrait une offre d'un club de MLS. S'il s'agit de l'Inter Miami, les chances de voir le terrible duo d'attaquants âgés de 35 ans finir leur carrière sous le soleil floridien augmenteraient considérablement.