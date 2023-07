PSG, FC Barcelone - Mercato : Manchester City lâche un indice sur l'avenir de Bernardo Silva

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Depuis le début du mercato estival, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone se bataillent le milieu offensif de Manchester City, Bernardo Silva, qui aurait des envies d'ailleurs cet été après six ans passés chez les Citizens. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE BERNARDO SILVA City snobe Bernardo Silva pour la présentation de son nouveau maillot extérieur Mais alors que le PSG a plus d'atouts financiers pour s'offrir l'ancien Monégasque et que le Barça semblerait avoir sa préférence, Manchester City a lâché un indice rapprochant l'international portugais d'un départ, ne l'affichant pas lors de la présentation de son maillot extérieur pour la saison 2023-2024. C'est Erling Haaland, Jack Grealish et Mateo Kovavic qui ont été choisis par le champion d'Europe en titre pour présenter cette nouvelle tunique extérieur. Pure electriCITY ⚡



🔗 https://t.co/UO42t9lBei pic.twitter.com/2LILUw4xn0 — Manchester City (@ManCity) July 25, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Alors que le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone se bataillent Bernardo Silva, Manchester City a laissé échapper un indice rapprochant le milieu offensif portugais d'un départ cet été.

Fabien Chorlet

Rédacteur