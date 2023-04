PSG, FC Barcelone - Mercato : Mbappé enrage, l’avenir de Messi aurait encore basculé !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

L’avenir de Lionel Messi (35 ans) est décidément un dossier plein de surprises. Hier, les rumeurs rapprochant la star argentine de la porte de sortie du PSG se sont répandues comme une traînée de poudre pendant toute la journée. Alerté par celles-ci, le clan Messi a dû sorti du silence.

« C’est très étrange de voir circuler ces nouvelles disant que le club veut baisser le salaire de Leo ou qu’il ne veut pas le prolonger. Nous ne voulons pas jouer ce petit jeu, ce genre de fausses nouvelles ne profitera ni à Leo, ni à sa relation avec le club. Mais peut-être que c’est exactement ce que certaines personnes veulent. Non seulement il est clair que Leo et le club négocient, mais en plus le club aimerait que Leo reste, comme l’a dit l’entraîneur récemment. Il est donc étrange de voir quelqu’un divulguer quelque chose de différent dans les médias. Quel intérêt ont-ils à mentir ? Il serait bon de demander à ceux qui le font », a-t-on pu lire hier soir dans Le Parisien.

Ce mercredi, François Gallardo abonde dans le sens du clan Messi et assure qu’il serait plus proche de prolonger son contrat au PSG ! « Les mêmes personnes qui disaient l'année dernière (RMC Sport et L’Équipe) que Mbappé allait au Real Madrid disent maintenant que Leo Messi va quitter le PSG. JE LES NIE TOTALEMENT, Leo Messi renouvellera 1+1 », a lancé le journaliste sur Twitter. Qui croire à l’heure où Defensa Central affirme que Kylian Mbappé milite en interne pour voir partir ce même Messi et Neymar au mercato estival.