PSG, FC Barcelone – Mercato : Mbappé est de retour à Paris, il envoie un message sympa à Doha !

Après un week-end de relâche et même un long week-end, les « lofteurs » du PSG sont de retour à l'entraînement ce mercredi. C'est le cas de Kylian Mbappé.

Sourire aux lèvres

Et la star, qui s'affichait du côté de Monaco ces derniers jours, en a profité pour envoyer une photo du groupe des indésirables, sur ses réseaux. Histoire de montrer à tout le monde qu'il y a une bonne ambiance du côté de Poissy, où Paredes, Diallo, Draxler, Dagba, Michut et compagnie ont tous pris la pose avec le sourire aux lèvres. Un Mbappé, pouce en l'air, qui n'a vraiment pas l'air perturbé par son bras de fer avec Nasser Al-Khelaïfi et Doha, loin de là !



La bonne humeur règne chez les indésirables du PSG. 💪🔴🔵 pic.twitter.com/QBvjcHkGCk — Actu Foot (@ActuFoot_) August 2, 2023

