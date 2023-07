PSG, FC Barcelone - Mercato : nouveau coup de théâtre pour Bernardo Silva !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Après plusieurs semaines de stand-by liées à la trêve internationale puis aux vacances des joueurs, le dossier Bernardo Silva semble repartir de plus belle du côté du PSG. Le club de la capitale a déjà annoncé six recrues et s'active maintenant pour arracher le milieu offensif portugais de Manchester City. Afin de faire plier les Citizens qui ne s'opposent pas à un départ à bon prix, la direction parisienne serait prête à offrir des joueurs en échange tandis que son principal concurrent dans ce deal, le Barça, n'aurait pas totalement rendu les armes.

Un sacrifice financier

Si Paris dispose d'arguments financiers plus solides que les Blaugranas, ces derniers espèrent toujours convaincre l'ancien Monégasque qui aurait pu déjà réaliser son "rêve" de rallier la Catalogne l'été dernier. Selon le journaliste proche du club Gerard Romero, Jorge Mendes aimerait que son protégé signe au FC Barcelone. L'agent portugais entretient d'excellents rapports avec Joan Laporta et Xavi et discute quotidiennement avec eux. Problème, Silva serait dans l'obligation de faire d'importants efforts économiques s'il veut arriver dès cet été tandis que le PSG et Manchester City ne manqueront pas de le gâter. Affaire à suivre...

Jorge Mendes veut que Bernardo réalise son rêve de venir au Barça et il est en contact avec le club toute la journée. Une des clés pour que cette opération soit menée est que Bernardo soit disposé à accepter des conditions très basses la première année et élevées les années… — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) July 17, 2023

