PSG, FC Barcelone - Mercato : Messi a donné sa réponse à Laporta et c’est une surprise !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Joan Laporta a botté en touche hier au sujet de Lionel Messi. Interrogé dans un débat riche en enseignements, le président du FC Barcelone a préféré rester neutre par respect pour le PSG, où le joueur de 35 ans est sous contrat jusqu’en juin prochain. « Je ne peux pas en parler par respect à son club », a simplement déclaré Laporta avant de revenir une nouvelle fois sur le départ libre de la star argentine à l'été 2021. Je devais prendre une décision et le club passe avant tout. Nous n'avons pas eu un état financier propre, j'avais un sentiment triste. Je devais choisir et j'ai choisi l'entité. » Si les derniers éléments penchaient pour une prolongation bien partie entre Messi et le PSG, Gerard Romero a émis des doutes et relance l’option FC Barcelone ! « Messi serait prêt à retourner au Barça », a affirmé le journaliste bien renseigné sur le Barça hier soir. Suspense... Messi serait prêt à retourner au Barça. @gerardromero — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) March 7, 2023

Pour résumer Si les derniers éléments penchaient pour une prolongation bien partie entre Lionel Messi (35 ans) et les dirigeants qatariens du Paris Saint-Germain, Gerard Romero émet des doutes et relance l’option FC Barcelone. Suspense...

Bastien Aubert

Rédacteur

Podcast Men's Up Life