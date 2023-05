PSG, FC Barcelone - Mercato : on sait depuis quand Messi veut réellement quitter Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Mais selon les informations de Fabrizio Romano, la décision de Lionel Messi de quitter le PSG ne daterait pas d'hier et aurait été prise il y a déjà un mois, soit juste après l'élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. "Lionel Messi quittera le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Il n'y a plus de doute là-dessus. Dans les coulisses, il est maintenant entendu que le père de Leo, Jorge, a communiqué la décision au PSG il y a déjà un mois en raison du projet. C'était le dernier point de rupture", a fait savoir le journaliste italien sur Twitter. De son côté, Mundo Deportivo annonce que le champion du monde 2022 n'apprécierait pas le manque d'un projet sportif cohérent et ambitieux du côté du PSG monté par Luis Campos.

🚨 Messi will leave Paris Saint-Germain at the end of the season. There are no doubts about that anymore.



Behind the scenes, it’s now understood that Leo’s father Jorge communicated the decision to PSG already one month ago due to the project.



It was the final breaking point. pic.twitter.com/Bwehuvyq1E