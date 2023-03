PSG, FC Barcelone - Mercato : Messi écarte une nouvelle option pour son avenir

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Après avoir annoncé que le Paris Saint-Germain préparerait une deuxième offre de prolongation pour Lionel Messi, Sport a lâché ce mardi une autre information de taille sur l'avenir de la Pulga.

Podcast Men's Up Life

Pas de départ en Arabie Saoudite pour Messi !

D'après le quotidien espagnol, le sextuple Ballon d'Or, qui sera libre de tout contrat en juin prochain, aurait pris la décision de ne pas aller en Arabie Saoudite où Al-Hilal rêvait d'en faire sa tête de gondole pour concurrencer Al-Nassr et Cristiano Ronaldo. Lionel Messi, qui n'a pas non plus l'intention de faire son retour en Argentine, écarte donc une nouvelle option pour son avenir.

Pour résumer Lionel Messi, qui sera libre de tout contrat en juin prochain, aurait pris la décision de ne pas aller en Arabie Saoudite où Al-Hilal rêvait d'en faire sa tête de gondole pour concurrencer Al-Nassr et Cristiano Ronaldo.

Fabien Chorlet

Rédacteur