PSG, FC Barcelone - Mercato : Messi finalement en Arabie Saoudite pour Suarez ?

Lorsque Luis Suarez a quitté le FC Barcelone à l'été 2020, il s'était promis avec Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba de boucler leur carrière à l'Inter Miami. Mais les péripéties de la vie devraient en décider autrement. L'Argentin a mis les voiles dès 2021 sur Paris, où il sera en fin de contrat en juin. Le capitaine du FCB, lui, devrait prolonger d'un an et son latéral a encore une année de contrat. Quant à l'Uruguayen, il est au Gremio mais cherche à aller voir ailleurs. Et il semblerait qu'une destination mette tout le monde d'accord, mais ce n'est pas Barcelone !

L'Arabie Saoudite veut Suarez, Messi, Busquets...

En effet, le journaliste tuc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur annonce un intérêt de plusieurs clubs saoudiens pour Suarez. L'Arabie Saoudite qui a déjà Cristiano Ronaldo et a offert un pont d'or à... Lionel Messi et Sergio Busquets ! Les deux joueurs ont refusé. La Pulga parce qu'elle préfère retourner à Barcelone. Mais si les Blaugranas n'ont pas la finance pour s'offrir ses services, comme tout le monde le dit, le champion du monde pourrait être amené à reconsidérer sa position. Car dans le royaume saoudien, il y a le soleil, la mer et un championnat plus faible, comme à Miami. Mais beaucoup d'argent en plus...