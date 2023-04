PSG, FC Barcelone - Mercato : Messi proche du divorce avec Paris, on sait enfin pourquoi !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Lionel Messi (35 ans) pourrait ne rester que deux ans en France. Et pour cause, L’Équipe laisse entendre que son avenir au PSG est aujourd’hui clairement menacé. Si sa décision finale n’est pas encore prise, l’ombre du FC Barcelone et du fair-play financier menace. « Nous devons trouver des moyens de baisser la masse salariale globale pour deux raisons, confie une source interne. D’abord, vis-à-vis du fair-play, mais aussi pour avoir plus de liberté sur le marché des transferts. On ne va pas se mentir, Messi rapporte de l’argent au club, mais c’est la ligne des salaires qu’il faut faire descendre. »

Le salaire de Messi réduit à son quart ?

Dans son offre, le PSG proposerait ainsi à Messi une baisse de ses émoluments... qui s’élèverait à un quart de sa rémunération actuelle ! Pour continuer, le natif de Rosario attend par ailleurs des garanties sur le choix de l’entraîneur et sur les joueurs ciblés par le club pour l’été à venir. Ce que Paris n’a toujours pas pu lui assurer. Dernier point de tensions entre le PSG et Messi : les sifflets du Parc des Princes à son endroit. Toujours d’après L’Équipe, l’amertume profonde de nombreux supporters semble avoir été entendue jusqu’à Nasser Al-Khelaïfi et cela pourrait peser dans la dernière ligne droite des négociations.