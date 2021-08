Lionel Messi qui quitte officiellement le FC Barcelone et se rapproche du PSG, cela fait déjà réagir du monde dans les vestiaires respectifs des deux clubs. Alors que les larmes se sont invités en Catalogne hier avec la conférence de presse d'adieu de l'Argentin sous les yeux de ses coéquipiers, Gérard Piqué a pris la parole hier soir à l'issue du trophée Gamper face à la Juventus (3-0).

Piqué : « La gestion de ces dernières années n'a pas été la meilleure »

Le défenseur du Barça, proche de Messi, a fait ce que son (ex) coéquipier n'a pas voulu faire face aux micros en chargeant l'ancienne direction Bartomeu pour cet échec cuisant : « Que le meilleur joueur de l'histoire parte, ça fait mal et c'est très dur, mais ça devait arriver un jour, a confié Shakiro : « C'est un coup dur au niveau mental, ça nous a fait mal. Et ça a fait mal à Messi aussi. On perd le meilleur joueur de tous les temps. L'équipe doit s'adapter, il y a du talent. Je ne connais pas toute l'histoire, les deux parties ont dit que c'était une question de chiffres. La gestion de ces dernières années n'a pas été la meilleure, et ça nous pénalise ».

Neymar s'enflamme sur WhatsApp

Du côté de Paris, la réserve est encore de mise publiquement mais l'effervescence se fait déjà ressentir en coulisses. Comme l'a fait savoir Le Parisien, Neymar est particulièrement excité de l'arrivée annoncée de son ami, lui qui a déjà avisé tout le groupe sur WhatsApp dès vendredi. Toujours selon le média francilien, les joueurs – au même titre que l'encadrement du club – sont tenus informés de l'évolution du dossier... Ce qui explique les nombreuses fuites sur l'arrivée de la Pulga. Y compris celle de son vol programmé qui était censé atterrir hier à 20h35 au Bourget et qui a finalement été décommandé alors qu'un comité d'accueil attendait l'astre argentin.

#Messi : Leo Messi devrait être présenté aujourd’hui par le @PSG_inside . Ce ne sera pas à la Tour Eiffel #PSG @CanalFootClub — Olivier Tallaron (@OLIVETALLARON) August 9, 2021