PSG, FC Barcelone – Mercato : Neymar proche de prolonger, son clan lâche l'info

Neymar semble vraiment se rapprocher d'une prolongation au PSG, Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'ancien joueur du Barça aurait fait son choix. C'est ce qu'indique Isabela Pagliari, la journaliste brésilienne, proche de Neymar, sur Europe 1.

« Juste une question de timing »

« Les négociations entre le Paris Saint-Germain et Neymar sont toujours en bonne voie, confie-t-elle. Je sais qu’il reste encore des choses à régler dans le dossier de Neymar mais s’il n’était pas le joueur que Paris voulait et le leader du projet PSG ce ne serait pas lui qui serait présent en conférence de presse avant le match aller contre Manchester City. C’est le club qui a souhaité cela, ce n’est pas le joueur qui l’a demandé. Cela démontre que le club compte sur lui. Je pense que sa prolongation est juste une question de timing. Il faut être patient dans ce dossier. Je n’espère pas que cela va durer et devenir un feuilleton pour l’été, car Neymar a envie de rester au PSG. Il y est très heureux. »