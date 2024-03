PSG, FC Barcelone Mercato : Neymar rêve de rejouer avec Lionel Messi

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Après le FC Barcelone et le PSG, Neymar et Lionel Messi se sont séparés l'an dernier avec le départ de l'Argentin à l'Inter Milan et celui du Brésilien en Arabie Saoudite, à Al-Hilal. Mais Neymar espère évoluer à nouveau avec La Pulga d'ici la fin de sa carrière.

"J’espère qu’un jour, je pourrais rejouer avec lui"

C'est ce qu'il a confié en marge du Grand Prix de Formule 1 de Bahrein ce samedi, à la télévision argentine : «Je vois Leo heureux, et donc je le suis aussi. J’espère qu’un jour, je pourrais rejouer avec lui», a-t-il confié au micro d’ESPN. Un appel du pied à David Beckham ?

Neymar sobre ir al Inter de Miami:



“Lo veo contento (Messi), sí el está contento yo también. Ojalá algún día pueda volver a jugar con él.” pic.twitter.com/Ry1aIP8l7V — Samuel Anthony (@samuelpanama_) March 2, 2024

