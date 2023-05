PSG, FC Barcelone – Mercato : nouveau coup de théâtre dans le dossier Messi !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Si L'Equipe, RMC ou encore le Parisien ont tous annoncé que les excuses de Lionel Messi pour son escapade en Arabie Saoudite ne changeaient rien au fait que le PSG ne lui formulera aucune offre de prolongation, d'autres échos arrivent de l'étranger. Des échos qui laissent à penser que si Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi sont sur la même longueur d'ondes sur le dossier, ce n'est pas forcément le cas de l'Emir Al-Thani, dernier décideur sur le dossier. D'après le très sérieux Times, une offre de prolongation sera bien formulée par Paris à Lionel Messi une fois le titre acté. Une offre « plus que séduisante » d'un point de vue financier bien que largement inférieure à celle qui prévoit de faire Al Hilal (Arabie Saoudite) et qui culminerait à 400 M€ par an.

Messi à Paris... faute de mieux

CBS Sport va également dans ce sens assurant que la priorité du clan Messi est de rester en Europe « au moins une saison de plus ». L'option Al Hilal éliminée tout comme celle de l'Inter Miami (MLS), le match à deux se jouerait alors entre le FC Barcelone et le PSG. Or, du côté du Barça, on a beau rêver de Messi, un retour est très compliqué du fait de la situation du club avec le fair-play financier espagnol. Par élimination, Paris est sa seule option. Ce qui explique que Messi a décidé de son propre chef d'enregistrer des excuses envers le seul club en capacité de lui offrir un challenge...

Pour résumer Alors que la tendance est plutôt à un départ de Lionel Messi en fin de saison, le Times assure que le PSG va formuler une offre de prolongation à l'Argentin, qui pourrait l'accepter car désireux de continuer en Europe et conscient des difficultés du FC Barcelone.

Alexandre Corboz

