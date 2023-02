PSG, FC Barcelone - Mercato : nouveau revirement pour Messi !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

"Leo est installé et confortable à Paris et c'est l'endroit où il veut maintenant développer sa carrière, il veut arriver en forme à la Copa America 2024. Messi ne parle qu'au PSG et son idée est de rester." Une information confirmée par le journaliste argentin de TyC Sports, Gaston Edul, qui a précisé que Lionel Messi ne négocierait avec aucun autre club que le PSG.

🗣️🚨 @FlorentTorchut: “Leo Messi’s entourage is sending this message - ‘Leo is settled and comfortable in Paris and it is the place where he now wants to develop his career, he wants to arrive at Copa America 2024 well. Messi is only talking to PSG and his idea is to stay.” pic.twitter.com/MptoA6kX3k